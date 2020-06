‘Steunpilaar’ Mollema tekent nieuw contract bij Trek-Segafredo

,,Het was voor mij mijn eerste prioriteit om te verlengen bij Trek en gelukkig dacht het team er ook zo over. Door het vertrouwen dat ik van iedereen krijg voel ik me hier thuis. We hebben samen mooie dingen beleefd maar de ambitie is het nog mooier te maken. Ik heb het gevoel dat ik me nog steeds kan ontwikkelen”, aldus Mollema.



Manager Luca Guercilena ziet de Nederlander als één van de leiders van zijn ploeg. ,,Bauke is een steunpilaar. Hij heeft constant goede resultaten geleverd met winst in de Ronde van Lombardije (2019, red.) als kers op de taart.”