Steven Berghuis is betere versie geworden van zichzelf geworden na bewogen jaar

Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het komende jaar gaan bepalen. Nummer 20: Steven Berghuis (30).

Die jeugdzonde werd hem in Rotterdam echter snel vergeven en na vijf contractjaren was iedereen de foto vergeten: Berghuis werd kampioen, topscorer en aanvoerder bij Feyenoord. Hij was De Man.

Tot aartsrivaal Ajax hem wegkocht voor een kleine 6 miljoen euro.

Haat

De haat die Berghuis na de bewogen transfer over zich heen kreeg, was ongekend. Hij deed zelfs aangifte van bedreiging.

Het zegt veel over de mentale weerbaarheid van de technische aanvaller dat hij zich vervolgens onder moordende concurrentie in het basiselftal knokte van zowel Ajax als het Nederlands elftal.

Bij Ajax overigens niet als de beoogde rechtervleugelaanvaller, maar als spelbepalende nummer 10.

Volledig scherm Steven Berghuis namens Ajax in de thuiswedstrijd tegen Willem II op 2 december 2021. © ANP

Van Gaal

Terwijl Berghuis met Ajax begon aan een zegetocht in de Champions League, richtte het Nederlands elftal zich onder leiding van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal op en plaatste Oranje zich voor het WK in Qatar.

Het gaat wat ver om Berghuis daarvan een verpersoonlijking te noemen, maar hij was in de wederopstanding van het Oranje van Van Gaal een belangrijke pion. Een speler die goed rendeert met topspelers om zich heen. Wat bij Ajax en het Nederlands elftal meer het geval is dan bij Feyenoord.

Het hogere niveau zorgde voor meer rust en flair in het spel van de 30-jarige Berghuis, de fratsen en irritaties die bij Feyenoord steeds vaker opspeelden, bleven uit. En naast het maken van doelpunten en geven van assists, werkte hij zich een slag in de rondte.

,,De topsportmentaliteit die we bij Dusan Tadic zien, heeft hij ook”, liet Marc Overmars (directeur Voetbalzaken van Ajax) zich ontvallen over Berghuis.

God danken

De veelbesproken transfer van Feyenoord naar Ajax heeft van Steven Berghuis een betere, sterkere voetballer gemaakt. Een die komende zomer wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen in de plannen van de bondscoach, die niet te beroerd bleek om alvast de credits voor zichzelf op te eisen.

,,Hij mag god op zijn blote knieën danken dat ik hem drie keer in het Nederlands elftal heb laten spelen, want anders speelde hij helemaal niet’’, aldus Van Gaal nadat Berghuis via Oranje ook bij Ajax een belangrijke rol had afgedwongen.

Belangrijk

Misschien mag Van Gaal god zelf ook even op zijn blote knieën danken als hij deze Berghuis kán meenemen naar het omstreden WK dat in de winter van 2022 wordt afgewerkt. De eerzuchtige speler is namelijk een betere versie geworden van zichzelf en kan als linksbuiten, ‘nummer 10’ of rechtsbuiten spelen.

Van Gaal gaf onlangs zelf toe dat hij een rechterspits moet hebben als hij Oranje in zijn geliefde 4-3-3-systeem wil laten spelen. ,,En die heb ik niet als ik Berghuis op 10 zet.’’

