Steven Gerrard teleurgesteld na forse zege Rangers

,,Ik ben teleurgesteld", bromde de voormalige gangmaker van Liverpool. ,,We hadden nog veel meer doelpunten moeten maken. Elke aanval van ons zag er dreigend uit. Dan mag je best nog wat meer scoren dan zes keer.”



Met een hattrick was Jermain Defoe (36) de gevierde man bij de thuisploeg. Gerrard (39) speelde met hem nog samen in de nationale ploeg. ,,Als je zó gretig bent als Jermain Defoe en in je leven nog nooit een druppel alcohol hebt aangeraakt, kun je heel lang mee. Wat mij betreft, gaat hij nog een paar jaar door bij ons.”