Steven Kruijswijk krijgt optater in zware Vuelta-rit

En zo werd de imposante tijdrit van Kruijswijk, die daarmee gisteren tijd won op al zijn concurrenten, vandaag weer tenietgedaan op de slotklim. De Nederlander moest toestaan dat Enric Mas en Miguel Angel López hem passeerden in het klassement en zakte zo naar de vijfde plek. Nog altijd niet kansloos voor het podium, hoewel de rit van vandaag weinig hoop biedt.



,,Het tempo lag zo hoog aan het begin van de slotklim, op een gegeven moment kon ik niet meer volgen'', sprak Kruijswijk na de finish. ,,Mij was verteld dat het aan het einde wat zou afvlakken, maar dat was niet het geval. Ik kon daardoor mijn ritme niet meer vasthouden.''



De etappe werd gekleurd door een omvangrijke kopgroep, die op de eerste klim van de dag ontstond. Twee renners trokken met een concreet doel ten aanval. Bauke Mollema en Thomas De Gendt, vermoedelijk de twee strijdlustigste renners van deze Ronde van Spanje, wisten dat onderweg veel bergpunten te verdienen waren en maakten jacht op de bolletjestrui van de kwakkelende Luis Ángel Maté. De Gendt sprokkelde net wat fanatieker dan Mollema de punten bijeen, en start morgen als nieuwe bergkoning.



Naast Mollema en De Gendt, waren onder anderen Vincenzo Nibali, Rafal Majka, Ilnoer Zakarin en voormalig rodetruidrager Jesús Herrada present in de grote kopgroep. De 26 vluchters fietsten een maximale voorsprong van ruim 8 minuten bij elkaar. Toen schoot de bescheiden Baskische ploeg Euskadi in het peloton de Mitchelton-Scott-knechten van leider Yates te hulp, en zakte de voorsprong vlot.



Het verschil aan de voet van de slotklim was echter nog altijd 4 minuten. Voldoende om de klassementsmannen voor te blijven, zo bleek. Woods reed in de slotkilometers weg bij de overgebleven vluchters en boekte de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Achter hem moest de sterk opkomende Belg Dylan Teuns genoegen nemen met de tweede plaats.