Stig Broeckx geëerd in Ronde van Vlaanderen

De Nationale Loterij van België vond de moedige strijd van de renner aanleiding voor een eerbetoon en gebruikt daarvoor de eerste passage op de Oude Kwaremont. Wie daar als eerste bovenkomt ontvangt 5000 euro die aan een goed doel mag worden besteed, terwijl nog eens eenzelfde bedrag aan Broeckx wordt geschonken. Ook hij mag zelf een goed doel uitzoeken.



Broeckx was in mei 2016 het voornaamste slachtoffer van een massale valpartij in het peloton in de Ronde van België, veroorzaakt door twee motorrijders. Hij had onder meer twee bloedingen in zijn hersenen en daarbij ook hersenschade opgelopen.