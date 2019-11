‘Stokoude’ debutant West Ham barst in tranen uit na stunt op Stamford Bridge

Dat Martin vandaag de rol van reservekeeper inruilde voor de plek onder de lat was geen enorme verrassing. West Ham United had onder de Spaanse doelman Roberto, die vanaf eind september de geblesseerde Pool Lukasz Fabianski verving, zeven duels op rij niet gewonnen in Engeland. Vandaag greep trainer Manuel Pellegrini in. Martin kreeg op Stamford Bridge zijn kans en beschaamde dat vertrouwen niet.



,,Dit is ongelooflijk, ik kan het eigenlijk niet geloven”, zei Martin, fan van West ham sinds zijn prille jeugd. ,,Ik heb er vooral enorm van genoten. Pas na het laatste fluitsignaal brak ik. Je zou het bijna vergeten maar je debuut maken in de Premier League als je 33 bent.. Dan ben je best oud. Toen kwamen dus de tranen. Ook bij mijn vader later, ja. Voor hem was dit natuurlijk ook heel bijzonder. Hij heeft bijna 21 jaar bij West Ham gespeeld en dan vandaag aanwezig zijn bij mijn debuut, me de nul zien houden en ons zien winnen van Chelsea... Dat is nauwelijks te beschrijven.”