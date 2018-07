Stompé: De Zwaan heeft wel degelijk kansen tegen Chisnall

Voorbeschouwing Vooral Arshavin springt in het oog bij AZ-opponent FC Kairat

13:00 AZ en Vitesse gaan vandaag een poging doen om in hun uitwedstrijden een goede uitgangspositie neer te zetten tegen respectievelijk het Kazachse Kairat Almaty en FC Viitorul Constanta uit Roemenië. In deel 2 van de voorbeschouwingen van de tweede voorronde van de Europa League lichten we FC Kairat uit.