Stoppen uit emotie; Barney was niet de eerste

Edgar Davids was eigenlijk in 2008 al gestopt. Maar twee jaar later dook hij uit het niets weer op, bij Crystal Palace. Om daarna te tekenen bij Barnet, als trainer en speler. In het seizoen 2012-2013 gaf Davids zichzelf doodleuk nummer 1, en vulde ieder gat in de opstelling met ‘Davids’, of het nu als verdediger of als ‘nummer 10’ was. Maar na drie rode kaarten in vijf wedstrijden stopte de ‘pitbull’ abrupt, als speler althans. ,,Men heeft het gemunt op Barnet. Het is een schande”, zei Davids na de wedstrijd. Hij vertelde het plezier in het voetbal te hebben verloren en zichzelf daarom niet meer op te stellen. ,,Het is moeilijk om je eigen spel te spelen wanneer alle beslissingen tegen je worden genomen.”