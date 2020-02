‘Storm Steven bezorgt PEC peperdure nederlaag; dramatische omschakeling Ahannach’

Ook Go Ahead Eagles is na een lange reeks zonder nederlagen ook definitief terug op aarde. Bij de laatste goal van MVV, dat met 3-0 te sterk was, viel de dramatische omschakeling van Soufyan Ahannach Van Zoeren op. ,,Duidelijk is dat Go Ahead zich nog niet kan meten met de topclubs in de eerste divisie", voegde Inan eraan toe.