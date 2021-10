‘Straalbezopen’ Van der Vaart juicht in Amsterdam samen met Polman voor Van Gerwen

,,We gaan op date. Dat zei hij de vorige keer bij Ajax - Dortmund en nu gingen we naar darts. Ik ben dus een soort van gedwongen, maar ik vind het wel heel leuk", verklaarde Polman tegenover RTL7 hun aanwezigheid. Van der Vaart zat een dag eerder ook al in de zaal. ,,Hij was straalbezopen", vertelde Polman met een glimlach. ,,Ik sliep gelukkig hier in het hotel, dat was twee keer rollen. Ik heb wel een wereldavond gehad", counterde Van der Vaart.

,,We zijn hier voor Michael", aldus Polman, die Van Gerwen in de middagsessie in de kwartfinales van Mervyn King zag winnen. Van der Vaart is een fervent dartliefhebber en kan zelf ook een aardig pijltje gooien. Zo vormde hij in 2019 nog een koppel met Van Gerwen. Dat was tijdens het Promi-Darts-toernooi, dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Duitse tv-station ProSieben. Mighty Mike en The Finisher, zoals de bijnaam van Van der Vaart luidt, verloren destijds de finale.