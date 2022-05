Streep door ambities PEC Zwolle: Onder 21 verliest kampioensduel en kan promotie vergeten

Het team wilde gaan voor promotie naar de tweede divisie in het amateurvoetbal, waarin onder andere HHC Hardenberg uitkomt. Om daar kans op te blijven maken, moest het zaterdag in ieder geval winnen van FC Groningen en hopen dat medekoploper Feyenoord punten verspeelde. De ploeg ging echter met 3-1 onderuit.

Degradatie

Het is teleurstel­lend dat je niet promoveert, maar er is geen man overboord

Rav van den Berg, Gabi Caschili, Elikia Mbinga, Jasper Schendelaar en Tristan van Gilst maken normaal onderdeel uit van de trainingsgroep van het eerste elftal, maar speelden zaterdag met onder 21 mee. ,,We hebben de degradatie van het eerste wel besproken, maar ik heb niet het idee dat het een rol speelde. Het was gewoon geen goede dag van ons en die heb je er soms tussen zitten.”

Mooie wedstrijden

Dat de ploeg nu niet promoveert, is volgens Loohuis geen groot probleem. ,,Je wilt voor de ontwikkeling van spelers graag op een zo hoog mogelijk niveau uitkomen. Het is teleurstellend dat je niet promoveert, maar er is geen man overboord. We gaan komend seizoen lekker door in deze competitie waarin spelers zich ook prima kunnen ontwikkelen. De afgelopen wedstrijden waren de ploegen steeds aan elkaar gewaagd en dat zorgt ook voor mooie wedstrijden.”