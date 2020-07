Streep door Boels Ladies Tour: ‘Verantwoord evenement is onmogelijk gebleken’

WielerkoersDe Boels Ladies Tour van 2020 gaat niet door. ,,De organisatie van de Boels Ladies Tour heeft in samenspraak met de beoogde etappeplaatsen besloten dat de enige etappekoers voor vrouwen in de UCI Women’s WorldTour in de Benelux in 2020 geen doorgang zal vinden", laat de organisatie maandag weten.

,,De wedstrijd was aanvankelijk in augustus voorzien en had op de herijkte kalender van de internationale wielerbond UCI een nieuwe datum gekregen van 1 tot en met 6 september. Het is de organisatie onmogelijk gebleken om het verantwoord doorgaan van dit evenement te kunnen garanderen", stelt de organisatie, die laat weten dat er de afgelopen maanden gekeken is in welke vorm de editie van 2020 eventueel wel door zou kunnen gaan, al dan niet in afgeslankte vorm.

,,Op ruim een maand van de beoogde startdatum 1 september is door de belangrijkste partijen de conclusie getrokken dat dit onder de huidige omstandigheden onmogelijk is", valt er te lezen in de verklaring. Thijs Rondhuis licht de keuze namens de organisatie toe: ,,Het belangrijkste struikelblok om een sportevenement als de Boels Ladies Tour te kunnen organiseren is de noodverordening dat een organisatie verantwoordelijk is voor het totale gebied van haar evenement. Voor ons is dat het gehele parcours gedurende meerdere dagen. Deze wet is helder, naar aanleiding hiervan hebben een aantal gemeenten laten weten op basis van deze regel geen vergunning te gaan verlenen.”

Maar ook het feit dat het coronavirus op verschillende plekken in Europa weer oplaait, heeft volgens Rondhuis meegespeeld, alsmede de negatieve lijn in de Nederlandse coronacijfers. ,,Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en de financiële risico’s nemen daarmee aanzienlijk toe. De te nemen maatregelen zouden tenslotte zwaar hebben gedrukt op het profiel van onze wedstrijd. Met het weren van publiek en het moeten schrappen van veel van de geplande side-events blijven er onvoldoende argumenten over om van een Boels Ladies Tour te spreken waar we voor staan.”

Vorig jaar won Christine Majerus uit Luxemburg de Ladies Tour. De twee edities daarvoor was Annemiek van Vleuten de beste.