Strijd voor gelijke rechten belangrijker voor Hamilton dan zevende wereldtitel

Als Hamilton de race niet wint, is hij afhankelijk van de prestatie van zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Hoe dan ook, een evenaring van het record aan wereldtitels van de Duitse racelegende Michael Schumacher is nog slechts een kwestie van tijd voor Hamilton.

,,Het winnen van een wereldtitel is heel erg een persoonlijke zaak en dat heeft niet per se invloed op de levens van andere mensen”, betoogde Hamilton, recordhouder in de F1 met 93 gewonnen races. ,,Voor mij is het belangrijkste dat ik probeer de omstandigheden voor mensen over de hele wereld te verbeteren. Dat is iets waarop ik veel trotser ben.”

Hamilton benadrukte nog wel dat hij het een grote eer vindt om op gelijke hoogte te komen met een ‘icoon als Michael Schumacher’ en dat hij nooit had durven dromen van zeven wereldtitels. ,,Maar getallen en titels betekenen meer voor mensen in de buitenwereld. Als je er middenin zit, is het anders. Wat belangrijk dit jaar is geweest, is dat mijn titelrace gepaard is gegaan met de strijd voor gelijkheid en met een groeiend besef wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dat leerproces heeft tot meer bewustzijn geleid in de samenleving.”

Hamilton legde voor alle duidelijkheid nog uit dat hij niet van plan is om na dit seizoen bij Mercedes te vertrekken. De Brit liet na de laatste Grand Prix in Italië, die hij won op het circuit van Imola, met enkele cryptische uitspraken ruimte voor speculatie. Hij gaf in Istanbul echter te kennen dat het in de besprekingen over een nieuwe verbintenis alleen nog gaat over diverse zaken buiten de Formule 1 die hij in de deal wil laten opnemen.