Strijdbare Thomas Krol weet na EK-zilver op 1000 meter dat het sneller moet in Salt Lake City

Natuurlijk sprak de 27-jarige Deventenaar van een mooie prestatie, maar ,,dit is niet de plak waar ik op had gehoopt. Maar ik kon er weinig aan doen. Er was er één beter", gaf Krol toe. Om vervolgens wel strijdbaar te zijn: ,,Ik weet dat ik sneller moet op het WK volgende maand in Salt Lake City. Ik reed nu een goede rit, ik ben er eigenlijk heel blij mee. Nooit was ik sneller op de 1000 meter in Thialf, het is de vierde tijd ooit hier. Dus er is weinig op af te dingen. Ik eindig een halve seconde voor Kai (Verbij, red.), de regerend wereldkampioen, dus dat is mooi. Maar wat Koelizjnikov hier deed vandaag was gewoon abnormaal. Daar kon ik helaas weinig aan doen.”

Niet schrikken van Koelizjnikovs tijd

Koelizjnikov reed al in de zesde rit van de tien races, omdat de Rus enkele wereldbekerwedstrijden aan zich voorbij had laten gaan. Krol kwam in de achtste rit op het ijs. ,,Ik schrok niet echt van zijn tijd. Ik had zelf ook wel zo iets in mijn hoofd eigenlijk. Ik bereid me overal op voor bij mijn race. Een valse start, een gekke tijd. Misschien rijdt er wel iemand 1.06 of zo, zo probeer ik wat druk bij mezelf weg te halen. Het is een soort mantra dat ik in mijn hoofd afwerk voor een race‘’, legt Krol uit. ,,Pavels tijd was ontzettend snel, maar het deed me toen weinig. Al moet ik eerlijk zijn, het was vandaag te snel voor mij. Ik ben niet bezig met of ik dat ook kan. Echt niet. Ik doe wat ik kan en dat heb ik gedaan. Ik heb ook geen gekke dingen fout gedaan, hier en daar zit er een tiende rek in misschien. Maar geen zeven tiende, dat moet ik toegeven. Dus dan heb ik er wel vrede mee.”

Quote Pavel reed vandaag een toprit en dat moet hij in Salt Lake City ook nog maar eens zien te doen Thomas Krol, Zilveren medaille winnaar EK afstanden op de 1000 meter

Volledig scherm Het podium van de 1000 meter: Thomas Krol (zilver), Pavel Koelizjnikov (goud), Kai Verbij (brons). © BSR Agency