Stroetinga en Havik raken eerste plaats kwijt in Berlijn

Korda treedt met juniorentitel Melbourne in voetsporen vader

12:01 Tennisser Sebastian Korda is bij de Australian Open in Melbourne in de voetsporen van zijn vader Petr getreden. De zeventienjarige speler won bij het grandslamtoernooi de titel bij de junioren. Twintig jaar geleden veroverde Petr Korda de titel bij de senioren. Zijn zoon is Amerikaans staatsburger en rechtshandig, Korda zelf is Tsjech en linkshandig.