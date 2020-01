Stroetinga en Havik voor het eerst als duo de sterkste bij zesdaagse Rotterdam

Goede start OKT Volleybal­sters kloppen taai Azerbeid­zjan in jacht op olympisch ticket

23:07 De Nederlandse volleybalsters zijn het OKT in Apeldoorn begonnen met een zege. Azerbeidzjan was de eerste tegenstander in de jacht op een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Oranje won in drie sets: 25-23, 25-18, 25-22.