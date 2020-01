Stroetinga helpt De Pauw aan mooi afscheid bij zesdaagse Berlijn

Coureur Beitske Visser uit Dronten is erg blij met uitbrei­ding van tweede seizoen W Series

7:17 Beitske Visser doet ook dit seizoen weer een gooi naar de winst in de W Series, de hoogste raceklasse bij de vrouwen. De 24-jarige in Dronten opgegroeide coureur, tweede in het debuutseizoen van de W Series, is blij met de uitbreiding naar Noord-Amerika en Mexico. ,,We worden nu echt serieus genomen.”