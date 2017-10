Stroetinga niet in actie op EK Koppelkoers

Daar werd geen breuk vastgesteld, maar de opgelopen bovenbeenblessure was dermate ernstig dat hij vandaag niet in actie komt in de koppelkoers. Zijn plek aan de zijde van Yoeri Havik wordt over genomen door Roy Pieters. “Het valt relatief mee. Maar ik heb een bloeduitstorting op mijn rechterbovenbeen. Ik kon er nog niet op staan. Ik laat het voor de zekerheid terug in Nederland nog een keer checken in het ziekenhuis.”