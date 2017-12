Stroetinga sluit NK af met goud op koppelkoers

Stroetinga had naar eigen zeggen wat moeite dit NK om zijn baanbenen te vinden. "Dat is normaal na een zwaar trainingskamp op de weg, zoals we onlangs in Portugal gehad hebben, maar het is mooi dat we ons hier konden tonen. Vroeger had ik een dag nodig om te herstellen van zo'n trainingskamp, nu ik wat ouder ben, kost dat wat meer tijd. Maar het is goed gekomen. Onze tactiek was simpel. Snel punten pakken en daarna proberen te controleren. Ik wist dat we vooral Jan Willem van Schip en Dion Beukeboom niet teveel ruimte moesten geven. En zo konden we het afmaken. We zijn klaar voor Rotterdam."