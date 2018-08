Strootman dicht bij transfer naar Olympique Marseille

Marseille is ook in gesprek met de zaakwaarnemer van Strootman. Trainer Eusebio Di Francesco bevestigde dit op een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd maandag tegen Atalanta.



Strootman, die nog een contract tot medio 2022 heeft in Italië, zou ongeveer 30 miljoen euro (vastgelegde afkoopsom) moeten kosten. Marseille zou al een eerste bod van 23 miljoen euro hebben neergelegd maar dat heeft AS Roma afgewezen. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe wacht Strootman in Marseille een jaarsalaris van tussen de 6 en 7 miljoen euro.