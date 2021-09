Stunt in New York: briljante Medvedev houdt kansloze Djokovic af van historisch record

Daniil Medvedev heeft in New York voor een stunt van jewelste gezorgd. De Rus hield in de finale van de US Open niet alleen Novak Djokovic af van een historische 21ste Grand Slam-titel - en daarmee de eerste man sinds Rod Laver in 1969 die alle grandslamtoernooien in één jaar wint - hij deed dat ook met indrukwekkende cijfers: 6-4, 6-4, 6-4.

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, was dit jaar de beste op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Maar in het Arthur Ashe Stadium in New York lukte de Serviër eigenlijk niets. Of, beter, Medvedev lukte (bijna) alles. De 25-jarige Rus, de nummer 2 van de plaatsingslijst, verloor begin dit jaar in de eindstrijd van de Australian Open nog in drie sets van Djokovic, maar had zondagavond geen kind aan de 34-jarige Serviër. De zege in New York betekende de eerste Grand Slam-titel van Medvedev.



Volledig scherm Daniil Medvedev ontvangt de felicitaties van Novak Djokovic. © AFP

Djokovic zou bij een eindzege in New York zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer zijn gepasseerd. Alle drie de tennissers blijven nu op 20 grandslamtitels staan.

Het publiek in New York, dat graag getuige had willen zijn van die historische gebeurtenis, stond daarom als één man achter Djokovic en keerde zich zelfs met boe-geroep tegen Medvedev. Djokovic bedankte het publiek daar uitgebreid voor. ,,Ik moet zeggen dat ik me nog nooit zo speciaal heb gevoeld in New York als vandaag. Deze nederlaag is moeilijk om te verwerken, gezien alles wat er op het spel stond. Maar aan de andere kant heeft het publiek mij aangenaam verrast. Ik voelde me heel erg bijzonder en de toeschouwers raakten mijn hart, eerlijk gezegd. Dit soort momenten koester ik’’, aldus Djokovic.’’

Emotioneel

Ondanks alle steun zat de nummer 1 van de wereld geen moment lekker in de wedstrijd. ,,Het was emotioneel een veeleisende periode voor me de afgelopen vijf, zes maanden, met de grand slams, de Olympische Spelen en de twee toernooien thuis in Belgrado”, verklaarde de drievoudig US Open-kampioen. ,,Alle emoties die ik heb doorgemaakt, kwamen hier samen en helaas heb ik de laatste stap niet kunnen zetten.’’

,,Maar als je het grotere plaatje bekijkt, dan moet je heel tevreden zijn met dit jaar: drie grandslamtitels en een finale. In tennis slaan we de pagina’s gauw weer om en ik heb geleerd om terug te komen na dit soort pijnlijke verliezen. Ik hou nog altijd van de sport en voel me goed op de baan. Zolang de motivatie er is nog is, blijf ik ervoor gaan.’’

Ook Medvedev zei wel te kunnen begrijpen dat de toeschouwers dit keer massaal op de hand van zijn tegenstander waren. ,,Ik neem het niemand kwalijk, we weten allemaal wat Novak hier vandaag had willen bereiken’’, aldus de Rus bij het in ontvangst nemen van zijn prijs. ,,Ik heb dit nog nooit gezegd tegen iemand, maar voor mij ben je al de beste tennisser in de historie.’’

In het hele toernooi verloor Medvedev slechts één set. Alleen de Nederlander Botic van de Zandschulp wist in de kwartfinales een set van hem te winnen. Medvedev verdiende met zijn titel 2,5 miljoen dollar, omgerekend 2,12 miljoen euro. Hij is de eerste Russische grandslamkampioen bij de mannen sinds 2005, toen Marat Safin de Australian Open wist te winnen. Hij volgt in New York de Oostenrijker Dominic Thiem op.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AFP Volledig scherm Novak Djokovic. © AP