Stuntweek Gijs Brouwer in Houston eindigt in halve finales tegen toernooiwinnaar Tiafoe

Het was de eerste keer dat de 27-jarige Brouwer in de halve finales stond van een ATP-toernooi. De Nederlander, geboren in Houston, werd op het laatste moment toegelaten tot het toernooi na een reeks afmeldingen. Hij maakte vervolgens veel indruk door Amerikanen John Isner (ATP-46) en J.J. Wolf (ATP-54) te verslaan. Brouwer staat zelf 123ste op de ATP-ranking.

Tegen Tiafoe kon Brouwer in de eerste set goed mee, maar het lukte hem niet een break te forceren. In de tweede set was de fut eruit en kon zijn 25-jarige Amerikaanse tegenstander de wedstrijd afmaken.

In de finale versloeg de de 25-jarige Tiafoe de Argentijn Tomas Martin Etcheverry. Na 1 uur en 55 minuten was het 7-6 (7/1), 7-6 (8/6) voor de Amerikaan. Het is de tweede ATP-titel voor Tiafoe. In 2018 won hij in Delray Beach. Daarna was hij nog vier keer verliezend finalist. Etcheverry stond voor de tweede keer in een finale. Vorige maand was hij runner-up in het Chileense Santiago.