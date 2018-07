Sturm Graz wil stunten tegen 'een van grootste clubs van Europa'

Sturm Graz was afgelopen jaar de nummer twee van Oostenrijk. 'Die Schwoazn' begonnen het seizoen als koploper, maar moest op gepaste afstand toekijken hoe Red Bull Salzburg er met de titel vandoor ging. De trainer is Heiko Vogel, die Ajax één van de grootste clubs in Europa noemt. Over zijn tactiek is hij uitgesproken, hij kiest voor een 3-5-2-formatie waarmee afgelopen weekend ook vierdeklasser Siegendorf opzij werd gezet in een bekerduel: 0-2. Hij noemt zijn aanval zijn zwakste punt, niet in de laatste plaats omdat clubtopscorer Deni Alar naar Rapid Wien vertrok. Het is nu aan Philipp Hosiner en Markus Pink om het de defensie van Ajax lastig te maken.