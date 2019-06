Sturridge en Moreno weg bij Reds, Boessen volgt in Helmond Alflen op

De transferperiode is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen snel. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Sturridge en Moreno weg bij Liverpool

Daniel Sturridge en Alberto Moreno vertrekken bij Liverpool. Dat heeft de kersverse winnaar van de Champions League vanmiddag bevestigd. De contracten van het duo liepen deze zomer af en worden niet verlengd. Sturridge kwam in 2013 over van Chelsea en was in 160 duels goed voor 67 doelpunten. Moreno kwam een jaar later via Sevilla binnen op Anfield. DE Spanjaard kwam 141 keer uit voor de Reds en maakte daarin drie treffers.

Boessen volgt in Helmond Alflen op

Volledig scherm Wil Boessen. © BSR/SOCCRATES Wil Boessen is de nieuwe trainer van Helmond Sport. De 55-jarige Limburger neemt het stokje over van de ontslagen Rob Alflen en gold in Helmond als topkandidaat voor de vrijgekomen vacature. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij de club, waar hij zelf nog 2,5 jaar voetballer was.



Het is een pre voor Boessen dat hij eerder goed presteerde bij clubs met beperkte middelen. Zo haalde hij met het toen financieel geplaagde Fortuna Sittard twee jaar op rij de play-offs en herhaalde hij dat kunstje in 2014 bij TOP Oss. Met FC Den Bosch haalde hij het vorig jaar nét niet, maar dit seizoen, gesteund door geldschieter Kakhi Jordania, weer wél. Boessen werd vlak voor die play-offs echter ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.



Volgens algemeen directeur Leon Vlemmings haalt Helmond Sport met Boessen een ‘winnaar' in huis. ,,Een harde werker die er alles aan zal doen om het maximale resultaat te behalen. Hij heeft in het verleden laten zien met bescheiden middelen goed te presteren.’’



Boessen: ,,Ik ben een trainer die wil verbinden en graag in harmonie samenwerkt. Dat ik oud-speler ben van de club maakt het extra mooi. Het belangrijkste is dat er een elftal wordt gecreëerd dat gaat presteren.’’

Rodríguez op eigen verzoek weg bij Bayern

Volledig scherm James Rodríguez koppend in actie namens Colombia tijdens een interland gisteren tegen Panama. © EPA De Colombiaanse international James Rodríguez keert komend seizoen op eigen verzoek niet meer terug bij Bayern München. De Duitse kampioen huurde de 27-jarige middenvelder de afgelopen twee jaar van Real Madrid en zou hem deze zomer voor een vastgelegd bedrag van 42 miljoen euro kunnen overnemen.



Volgens directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft Rodríguez echter de clubleiding van Bayern München zelf gevraagd om hem te laten gaan. ,,In principe is het besluit over James nu genomen’', laat Rummenigge weten. ,,In een persoonlijk gesprek met mij heeft hij verzocht om geen gebruik te maken van de koopoptie. Hij wil elke wedstrijd spelen, hij wil basisspeler zijn. Die garantie kan Bayern hem niet geven. Ik betreur zijn vertrek.’’

Rodríguez, topscorer bij het WK van 2014, is na het afscheid van Arjen Robben, Franck Ribéry en Rafinha de vierde smaakmaker die bij Bayern München deze zomer wegvalt. Of de Colombiaan bij Real Madrid een nieuwe kans krijgt, is nog niet bekend. Ook zou James in beeld zijn bij Napoli.

Anco Jansen langer bij Emmen

De aanvoerder van FC Emmen is ook volgend jaar in Drenthe te bewonderen. Het contract van Anco Jansen is opengebroken en de dertigjarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2021 vast, meldt FC Emmen.



,,Ik heb het hier goed naar mijn zin. Het waren twee fantastische seizoenen en de club is op alle vlakken groeiende”, vertelt Jansen. ,,Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Toen handhaving een feit was zei ik op het plein al ‘Tot volgend seizoen’ tegen de supporters. Die woorden zet ik nu kracht bij. Ik hoop dat dit ook een signaal is naar andere spelers.”



Jansen was afgelopen seizoen vijf keer trefzeker en leverde acht assists.

Volledig scherm Anco Jansen © BSR Agency

Oud-bondscoach nieuwe trainer Sevilla

Volledig scherm Julen Lopetegui © AP Julen Lopetegui is de nieuwe trainer van Sevilla. De oud-bondscoach van Spanje ondertekent een contract voor drie seizoenen bij de nummer 6 van afgelopen seizoen. Lopetegui is de opvolger van Joaquin Caparrós, die twee weken terug liet weten verder te gaan in een andere rol bij de club.



Lopetegui was tot juni vorig jaar bondscoach van Spanje. Kort voor de start van het WK werd hij weggestuurd omdat hij met Real Madrid al een akkoord had bereikt om daar na de zomer aan de slag te gaan. Wegens teleurstellende resultaten werd Lopetegui eind oktober alweer ontslagen bij Real.

Pérez keert terug naar Spanje

Lucas Pérez gaat weer in Spanje voetballen. De 30-jarige aanvaller bereikte dinsdag een akkoord over een contract voor drie jaar met Deportivo Alavés.



Pérez werd drie jaar geleden voor ongeveer 20 miljoen euro door Arsenal van Deportivo la Coruña overgenomen. Voor die Spaanse club maakte hij in het seizoen 2015/2016 in 36 competitiewedstrijden zeventien doelpunten. Bij Arsenal wist Pérez de verwachtingen niet waar te maken. De Londenaren lieten hem terugkeren naar Deportivo en afgelopen seizoen voetbalde Pérez voor West Ham United.

Rangnick weg bij RB Leipzig

Ralf Rangnick vertrekt bij RB Leizpig, de club die hij de laatste zeven jaar als technisch directeur én trainer onder zijn hoede had. De 60-jarige Duitser gaat in Brazilië en de Verenigde Statenwordt aan de slag als global sportsdirector voor Red Bull. Het Oostenrijkse energiedrankconcern is behalve hoofdsponsor en aandeelhouder van de Bundesligaclub uit Leipzig wereldwijd eigenaar van meerdere clubs, zoals Red Bull New York en Red Bull Brasil. Rangnick blijft wel op de achtergrond beschikbaar als adviseur van de nieuwe Leipzig-trainer Julian Nagelsmann.

Volledig scherm Ralf Rangnick. © BSR Agency

Van Wermeskerken verlaat Cambuur

Sai van Wermeskerken vertrekt na twee jaar bij Cambuur. De 23-jarige Japanner maakt gebruik van de optie in zijn contract waardoor hij bij mislopen van promotie naar de eredivisie deze zomer transfervrij is. Volgens Omrop Fryslân is er belangstelling uit Duitsland en Italië voor de rechtsback.

Volledig scherm Sai van Wermeskerken (l) in duel met Torino Hunte van Almere City. © BSR Agency

Chelsea denkt aan Garcia

Watford-trainer Javi Garcia is in beeld bij Chelsea. De 49-jarige Spanjaard zou volgens ESPN de opvolger moeten worden van Maurizio Sarri, die voor drie jaar kan tekenen bij Juventus. Garcia werd afgelopen seizoen elfde met Watford en haalde met de club bovendien de finale van de FA Cup, die kansloos werd verloren van Manchester City (6-0).

Volledig scherm Javi Garcia. © EPA

Sjors Ultee kandidaat bij Fortuna

Sjors Ultee is een van de drie kandidaten voor de vacante positie van hoofdtrainer bij Fortuna Sittard. De 32-jarige coach werkte eerder als assistent-trainer bij FC Utrecht, Helmond Sport en FC Twente.

Fortuna moet op zoek naar een hoofdtrainer aangezien René Eijer gestopt is in die rol. Hij ondervond teveel last van de fysieke beperkingen die hij heeft. Eijer lijdt aan de ziekte MS. Om die reden moet de Limburgse club een alternatief vinden voor de vroegere middenvelder van onder meer Vitesse, VVV en Sparta.

Bekend is dat Kevin Hofland de grote man is bij Fortuna Sittard. De Limburger heeft evenwel nog niet de juiste papieren om hoofdtrainer te zijn. Vandaar dat de club op zoek moet naar een trainer die de papieren wel heeft.

Over een jaar heeft Hofland zijn diploma vermoedelijk wél. Dan kan hij officieel aan de gang als hoofdtrainer van Fortuna Sittard, dat zich het afgelopen seizoen knap handhaafde in de eredivisie. Dat goede seizoen leidde er toe dat er op dit moment belangstelling is voor diverse spelers van de geel/groenen. Tot een concreet bod op een van hen is het vooralsnog niet gekomen.

Fortuna wil voor 17 juni, wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, de nieuwe trainer bekend maken.