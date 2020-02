Stuyven klopt Lampaert en wint loodzware openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad

Flinke wind en hevige regenbuien zorgden voor een zwaar koersverloop. Op het moment dat er na 98 kilometer koersen de ravitailleringszone werd binnengereden, was er al veel gebeurd. Mathijs Paasschens maakte bijvoorbeeld deel uit van een kopgroep van vijf, maar lang reden zij niet vooruit. Door waaiervorming brak het peloton namelijk in stukken en reden plots meerdere favorieten aan de leiding in een zestien man tellende kopgroep. Daarbij zaten Zdenek Stybar, Tim Wellens en Jasper Stuyven. Na de bevoorrading brak het peloton opnieuw in stukken. Wout van Aert liet zich even zien, net als Greg Van Avermaet. Na de Rekelberg reden plots negen renners aan de leiding. Deceuninck-Quick Step had met Tim Declercq en Yves Lampaert twee renners van voren, Mike Teunissen sprong mee namens Jumbo-Visma. Ook Frederik Frison (Lotto-Soudal), Matteo Trentin (CCC), Stuyven (Trek-Segafredo), Sören Kragh Andersen (Sunweb) en Jonas Rutsch (EF Pro Cycling) zaten mee.

Sprint tussen de Belgen

Met nog 2,5 kilometer te gaan versnelde Lampaert, die ten koste van alles een sprint wilde ontlopen. Stuyven reageerde en probeerde de Belg met een tegenaanval te verrassen. Dat lukte niet, maar wel reden ze Kragh Andersen op achterstand. Samen draaiden ze het laatste rechte stuk op en eindigde het in een sprint-á-deux. Lampaert ging van ver aan, maar had niet de snelheid om Stuyven te verslaan.



Voor Stuyven is het de tweede zege in een voorjaarsklassieker. In 2016 won de Belg Kuurne-Brussel-Kuurne, de wedstrijd die zondag op het programma staat. Vorig jaar pakte de 27-jarige renner van Trek het eindklassement in de Ronde van Duitsland. ,,Dit is mijn mooiste zege”, zei Stuyven met een grote glimlach bij Sporza. ,,Ik was van plan om op exact dezelfde plaats te versnellen als Yves, maar toen ging hij wel. Ik wilde niet op mijn sprint gokken.”



,,Ik hoopte hem te verrassen, maar dat lukte niet. Ik baal dat ik het niet af kon maken, maar ben wel blij voor Jasper", vertelt Lampaert. ,,Ik heb alles of niets gespeeld op dat moment. Als ik dat niet had gedaan, was ik misschien in de sprint frisser geweest. Maar aan ‘als’ heb je niets.”