Suárez scoorde al 25 uur niet in uitwedstrijden in Champions League

Neymar twee dagen van slag na nieuwe breuk

22:01 Neymar heeft naar eigen zeggen twee dagen lang in zak en as gezeten, nadat hij eind januari opnieuw een voetbreuk had opgelopen. Dat bekende de 27-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain in een interview op het tv-station Globo. Vorig jaar februari liep hij een soortgelijke kwetsuur op.