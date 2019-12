Sublieme Krol pakt nationale titel op 1500 meter en gaat wereldtitel verdedigen in Salt Lake City

De 27-jarige Krol won de 1500 meter op indrukwekkende wijze. De Deventenaar kwam als eerste van de kanshebbers in actie en zette een ongelooflijk snelle tijd neer van 1.43,85 minuten. ,,Het is dat de luchtdruk niet ideaal was, anders had ik een aanval op het baanrecord willen doen. Zo goed voel ik me", zei hij. In de ritten daarna schaatsten Koen Verweij, Patrick Roest en Sven Kramer zich allemaal kapot op de sterke tijd van Krol.