‘Subtiele verbeteringen’ voor bolide Verstappen

WEDSTRIJDVERSLAG Go Ahead Eagles onderuit in generale tegen FC Den Bosch

23:22 Go Ahead Eagles heeft in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie een plaats in de top drie verspeeld en is als vijfde geëindigd. De Deventer ploeg verloor vrijdagavond met 2-0 van FC Den Bosch, dat zodoende net als Jong PSV over Go Ahead heen wipte.