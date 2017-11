Succes Force India is een duur grapje: 'Elk punt kost ons geld'

,,Elk punt dat we nu halen, helpt ons niet voor de vierde plaats. Die is immers al zeker. Maar elk punt kost ons wel 5.000 dollar extra aan inschrijfgeld voor komend seizoen", aldus teambaas Otmar Szafnauer tegenover Reuters.



Elk jaar betalen teams 438.000 euro aan inschrijfgeld. Daarbovenop moet nog voor elk behaald WK-punt 4381 euro neergelegd worden. Voor de wereldkampioen is dat bedrag nog iets hoger. Elk WK-punt (op dit moment 625) kost Mercedes 5258 euro.



Force India, een klein team met een budget van zo'n 85 miljoen euro en 400 man personeel, moet met 177 WK-punten al 775.437 euro neertellen, plus het basisinschrijfgeld van 438.000 euro. En dan staat de Grand Prix van Abu Dhabi nog voor de deur. Ter vergelijking: de concurrentie heeft meer dan het dubbele aan personeel en minstens drie keer het budget.



Zeker als er gekeken wordt naar het bedrag dat Force India kan besteden na aftrek van het geld voor de motoren, reiskosten en salariskosten. ,,We kunnen denk ik een tiende besteden van wat onze concurrenten kunnen", aldus Szafnauer.



Force India heeft dit jaar geprofiteerd van het mislukte huwelijk tussen McLaren en Honda, het tegenvallen van Williams en een Renault dat nog in opbouw is. Het 2018-seizoen zal dan ook een stuk zwaarder worden. ,,Maar daar zijn we klaar voor en we gaan opnieuw voor de vierde plek. We hebben dezelfde Mercedes-motor als Williams, maar zij hebben het dit jaar niet voor elkaar gekregen. Dus het is niet alleen de motor die ons naar de vierde plaats heeft geleid. "