Succes voor Annemiek van Vleuten: eindzege in voorlaatste koers uit carrière na secondespel

Met videoAnnemiek van Vleuten heeft met de Ronde van Scandinavië haar voorlaatste wedstrijd als profwielrenster gewonnen. Ze greep voor de tweede keer de eindzege in de koers uit de WorldTour, na 2021. Het werd in de vijfde en laatste rit een secondespel tussen Van Vleuten en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig, met de Nederlandse als winnares.

Uttrup Ludwig won de slotetappe in het Deense Haderslev, vijf seconden voor Europees kampioene Lorena Wiebes en de Italiaanse Elisa Balsamo. Van Vleuten eindigde als vijftiende en hield in het algemeen klassement twee seconden over op Uttrup Ludwig. Met Amber Kraak (Jumbo-Visma) stond nog een Nederlandse op het eindpodium.

Van Vleuten (Movistar) nam zaterdag in de tijdrit de leiderstrui over Uttrup Ludwig (FDJ-Suez), die ook al de tweede etappe op haar naam had geschreven (voor Van Vleuten). De overige twee ritten werden gewonnen door Wiebes (SD Worx).



Van Vleuten (40) neemt van 5 tot en met 10 september in eigen land definitief afscheid van het profwielrennen. Ze doet dan mee aan de Simac Ladies Tour. Deze WorldTour-wedstrijd won Van Vleuten al twee keer eerder: in 2017 en 2018.



Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De erelijst van Van Vleuten is meer dan indrukwekkend. Ze werd in 2019 en 2022 wereldkampioene op de weg en veroverde ook tweemaal de regenboogtrui in de tijdrit: in 2017 en 2018. Van Vleuten heeft naast de vier wereldtitels een erelijst om ‘U’ tegen te zeggen. Ze won vorig jaar de eerste editie van de Tour de France Femmes, greep vier keer de eindzege in de Giro Donne en was de afgelopen drie jaar de beste in de Vuelta.



Ook won Van Vleuten klassiekers als de Ronde van Vlaanderen (twee keer), Luik-Bastenaken-Luik (twee keer) en Strade Bianche (twee keer) en in 2021 kroonde Van Vleuten zich tot olympisch kampioene tijdrijden. Bij de wegrit pakte ze de zilveren medaille.

Vuelta-spel

Maak de Ronde van Spanje nog spannender en speel mee met ons wielerspel. Doe hier mee!

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.