Succes voor marathonschaatser Hekman

Sjoerd den Hertog eindigde als tweede in het eindklassement, vlak voor Kevin Hoekstra. Bij de vrouwen ging de eindzege naar Marijke Groenewoud. Zij had voldoende aan een derde plaats in Groningen. De dagzege ging naar Pien Keulstra. Kelly Schouten werd tweede in het eindklassement. Jade van der Molen eindigde als derde.