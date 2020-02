Succeselftal Atalanta kostte minder dan Ziyech in z'n eentje

Atalanta telde voor de basiself van gisteravond in totaal 39,85 miljoen euro neer. De club blijkt gespecialiseerd in het oppikken van relatief onbekende spelers, zo bleek bij bijvoorbeeld Hans Hateboer. De rechtsback werd twee jaar geleden uit de anonimiteit in Groningen gehaald voor 1,04 miljoen euro. Tegen Valencia scoorde Hateboer, die wekelijks in de basis staat in Italië, tweemaal.

Volledig scherm Marten de Roon als speler van Heerenveen. © Pim Ras Fotografie Ook Robin Gosens werd voor een klein bedrag opgepikt. De linksback gold als een doorsnee voetballer bij Heracles, maar is momenteel uitgegroeid tot een van de smaakmakers van Atalanta. De enige basisspeler voor wie Atalanta meer dan zes miljoen euro betaalde, is Marten de Roon. De middenvelder werd twee jaar geleden voor 13,5 miljoen teruggekocht van Middlesbrough. Atalanta had in 2015 1,3 miljoen euro overgemaakt aan SC Heerenveen voor de middenvelder en hem een jaar later met meer dan 9 miljoen euro winst verkocht.

Atalanta stelde de huidige ploeg samen met veelal onbekende namen uit binnen- en buitenland. Zo werd aanvoerder Alejandro Gomez gehaald bij het Oekraïense Metalist Charkov en werd Remo Freuler ontdekt bij het Zwitserse FC Luzern. Mario Pasalic wordt gehuurd van Chelsea en Mattia Caldara door AC Milan.

Atalanta betaalde voor het succeselftal minder dan Chelsea uitgaf om Hakim Ziyech van Ajax over te nemen. De prestaties van Atalanta zijn zeer zeldzaam in de voetballerij, aangezien de elite met miljoenen smijt op de transfermarkt. Ter vergelijking: het elftal dat Liverpool opstelde bij de 1-0 nederlaag op bezoek bij Atlético Madrid, had een aankoopwaarde van liefst 357,75 miljoen euro. Atalanta's tegenstander Valencia betaalde alleen voor spits Gonçalo Guedes al veertig miljoen.

Volledig scherm Hans Hateboer wordt gefeliciteerd met zijn goal. © Getty Images

Met het elftal vol koopjes stevent Atalanta ook dit seizoen weer af op een ticket voor de Champions League. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini staat vierde in de Serie A, met zes punten voorsprong op nummer 5 AS Roma. Afgelopen seizoen eindigde Atalanta als derde.

Opmars

De ploeg is de laatste jaren aan een opvallende opmars bezig. Met goede scouting en aanvallend voetbal wringt het zich tussen de top van het Italiaanse voetbal. De Nederlands getinte ploeg is met 63 doelpunten het meest scorende team in het huidige seizoen van de Serie A.