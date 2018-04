Succesploeg van 2017 heeft nu de wind tegen

Video Southgate ziet keeper Hart blunderen

11:01 De Engelse doelman Joe Hart heeft zichzelf een slechte dienst bewezen. De keeper van West Ham United leidde gisteren in de thuiswedstrijd tegen Stoke City met een fout de 0-1 in. Dankzij invaller Andy Carroll pakte West Ham in de laatste minuut toch nog een punt (1-1), maar de kritiek op Hart zwol prompt aan in Engeland.