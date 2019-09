Succesvolste jaar ooit voor Jumbo-Visma: 46 zeges and counting

De overwinning van Dylan Groenewegen in de Tour of Britain kreeg gisteren een bijzondere lading voor Team Jumbo-Visma. De 26-jarige sprinter bezorgde de Nederlandse wielerequipe de 46ste overwinning van het seizoen, een all-time record voor de ploeg.

Het zat er al een tijdje aan te komen dat het oude record, de 45 zeges van het toenmalige Buckler – Colnago – Decca (een van de vele voorgangers van de hedendaagse ploeg) in 1990, zou gaan sneuvelen. Jumbo-Visma beleeft een buitengewoon succesvol jaar, en is op dit moment onder meer op weg naar eindwinst in de Vuelta a España met Primoz Roglic.

Succesvolste jaren Jumbo-Visma en voorgangers (sinds 1990):

1. 2019 (Jumbo-Visma): 46 zeges*

2. 1990 (Buckler-Colnago-Decca): 45 zeges

3. 2013 (Blanco/Belkin): 38 zeges

4. 1998 (Rabobank): 36 zeges

5. 1996 (Rabobank): 34 zeges

*op 12 september 2019

Groenewegen en Roglic

Meer dan de helft van alle overwinningen dit seizoen werd tot nu toe behaald door twee veelvraten van Jumbo-Visma: Dylan Groenewegen en Roglic. Waar Groenewegen de eerste helft van dit jaar onder meer twee etappes wist te winnen in Parijs-Nice (waarvan een in de gele leiderstrui) , toonde Roglic zich opnieuw een veelvraat in het korte rondewerk. De Sloveen won het eindklassement van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE Tour), de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië en pakte daarbij ook nog eens vier etappes.

Volledig scherm Primoz Roglic met de leiderstrui in de Vuelta. © AFP Roglic ging naar de Giro d’Italia om zijn eerste grote ronde te winnen, maar piekte te vroeg en werd uiteindelijk derde (inclusief twee tijdritzeges). De Sloveen laste een pauze in en koerste voor de Vuelta alleen nog maar op het nationale kampioenschap.



Groenewegen ging op zijn beurt als topfavoriet voor de eerste gele trui naar de Tour de France, maar zag die kans in rook opgaan door een valpartij. De sprinter won uiteindelijk nog wel de zevende etappe, in een millimetersprint met Caleb Ewan. Na een periode van rust en opladen keert Groenewegen deze week terug in de Ronde van Groot-Brittannië, waar hij al drie etappes won. Inmiddels is de Amsterdammer met 14 overwinningen voorlopig de meest succesvolle renner van 2019.

Tekst gaat verder onder het kader.

Zeges per renner bij Jumbo-Visma*

Dylan Groenewegen: 14 zeges

Primoz Roglic: 10 zeges

Mike Teunissen: 5 zeges

Wout van Aert: 4 zeges

Ploegentijdrit/Hammer Series: 4 zeges

Amund Grøndahl Jansen: 2 zeges

Jos van Emden: 2 zeges

Antwan Tolhoek: 1 zege

Tony Martin: 1 zege

Jonas Vingegaard: 1 zege

Laurens de Plus: 1 zege

Sepp Kuss: 1 zege

*Op 12 september 2019

Debutanten

Dat de 46 overwinningen van Jumbo-Visma niet alleen op het conto van Groenewegen en Roglic zijn te schijven, blijkt wel als we dit seizoen beter onder de loep nemen. Met Amund Grøndahl Jansen (derde etappe ZLM Tour), Antwan Tolhoek (zesde etappe Ronde van Zwitserland), Jonas Vingegaard (zesde etappe Ronde van Polen) en Laurens de Plus (eindklassement Binck Bank Tour) pakten onder anderen vier jonge renners hun eerste profzege.

Daarnaast ontpopte Wout van Aert zich dit seizoen tot revelatie. De 24-jarige Belg reed een indrukwekkend voorjaar en won daarna prompt twee etappes in de Dauphiné. De drievoudig wereldkampioen veldrijden werd ook nog eens Belgisch kampioen tijdrijden, voor hij zijn debuut maakte in de Tour de France.

De Tour van dit jaar bracht het collectief Jumbo-Visma op de beste manier naar boven. Mike Teunissen sprintte in Brussel met een ultieme jump naar de gele trui (de eerste voor Nederland in 30 jaar), nadat kopman Groenewegen vlak voor de laatste kilometer ten val was gekomen. De volgende dag won Jumbo-Visma met overmacht de ploegentijdrit, een onderdeel waar de ploegleiding de laatste jaren veel in investeerde. Sprintzeges van Groenewegen en een wederom verrassende Van Aert bezorgden Jumbo-Visma, dat ook het tourpodium haalde met Steven Kruijswijk, uiteindelijk vier etappe-overwinningen.

Volledig scherm Het team van Jumbo-Visma viert feest na de gewonnen ploegentijdrit in de Tour de France. © BELGA

Stijgende lijn

De 46 overwinningen (waarvan 24 in de World Tour) van dit seizoen geven een vervolg aan de stijgende lijn in het aantal overwinningen, sinds Jumbo als sponsor instapte bij de ploeg. In 2015, het eerste jaar LottoNL-Jumbo, kende de ploeg een seizoen met weinig champagne. Slechts 6 keer werd er gewonnen, het laagste aantal overwinningen van de ploeg ooit. De jaren erna stonden in het teken van ontwikkeling, onder andere op het gebied van tijdritten, de sprinttrein van Dylan Groenewegen en de klassementsploeg.



Tekst gaat verder onder het kader.

Aantal overwinningen sinds instappen Jumbo:

2015 (LottoNL-Jumbo): 6

2016 (LottoNL-Jumbo): 19

2017 (LottoNL-Jumbo): 26

2018 (LottoNL-Jumbo): 33

2019 (Jumbo-Visma): 46*

*Op 12 september 2019

Dat proces werpt dit jaar duidelijk zijn vruchten af. Jumbo-Visma won al twee ploegentijdritten, imponeerde meerdere malen met de sprinttrein en reed de beste uitslagen bijeen in grote rondes. Twee etappezeges in de Giro, vier in de Tour, tot nu toe twee in de Vuelta en in alle rondes droeg een renner van de ploeg de leiderstrui. Bovendien is Primoz Roglic hard op weg naar Vuelta-winst, de eerste eindzege in een grote ronde voor de Nederlandse ploeg sinds de Giro van 2009, die gewonnen werd door Rabobank-Rus Denis Mentsjov.

Daarmee stopt de zegeteller van Jumbo-Visma dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet bij 46 zeges. Met de komst van Tom Dumoulin schakelt de ploeg vanaf volgend jaar weer een stapje verder: elke grote ronde meedoen om de eindoverwinning. 2019 is nu al het succesvolste seizoen ooit voor Jumbo-Visma, maar de beste jaren moeten wellicht nog komen.