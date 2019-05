Sunweb bouwt team rondom Giro-ambities Dumoulin

De acht namen van Sunweb die starten in de Giro zijn: Jan Bakelants, Chad Haga, Chris Hamilton, Jai Hindley, Robert Power, Sam Oomen en Tom Dumoulin. Zij moeten de enkelvoudig winnaar helpen aan een goede eindklassering.



Reef lichtte de keuze voor deze namen toe. ,,Chad en Louis zijn er om Tom door de eerste uren van de ritten te loodsen. Robert en Jai zijn er voor de lastigere ritten", zei de ploegleider. ,,We maken dankbaar gebruik van de ervaring van Jan in de hectische en explosieve finales.” Oomen zal helpen in de zware ritten in de tweede en derde week. ,,Van hem verwachten we dat hij beter gaat worden naarmate de Giro vordert.”