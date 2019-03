Sunweb en Dumoulin gaan in Tirreno voor ploegentijdrit én klassement

Door Pim Bijl



Elk jaar is het kiezen voor ronderenners zoals hij en is de vraag: doe ik er goed aan in maart Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico te rijden? Tom Dumoulin is een Italofiel, alleen al om die reden niet zo vreemd dus dat hij zowel in 2017 als 2018 voor de Italiaanse rittenkoers koos. Zijn eindzege in de Giro, en vorig jaar de tweede plaatsen in Giro en Tour, ondersteunen die keuze.



Toch wilde Dumoulin het dit seizoen aanvankelijk anders doen. Toen hij de twee parkoersen naast elkaar neerlegde, zag hij dat in Parijs-Nice aanmerkelijk meer en hoger zou worden geklommen. Een 15,3 kilometer lange klim naar een hoogte van 1605 meter als de Col de Turini, waar de renners in Parijs-Nice zaterdag op finishen, is niet in het parkoers van de Tirreno opgenomen. Dumoulin zag dat extra klauterwerk wel zitten en maakte dat de ploegleiding van Sunweb duidelijk.