Sunweb-ploegleider: Dumoulin naar Tour

Dumoulin maakte in december bekend dat hij in mei als titelverdediger naar de Giro gaat. Na zijn eindzege in de Giro afgelopen jaar reed hij geen enkele grote ronde meer, maar won wel de BinckBank Tour en werd wereldkampioen tijdrijden.



In januari stelde Dumoulin nog dat deelname aan de Tour afhangt hoe hij uit de Giro komt. Visbeek toont zich in het vraaggesprek met De Rode Lantaarn positief. Dumoulin kan volgens hem zelfs gaan voor de eindzege. ,,Dat hopen we toch allemaal?’’



Volgens Visbeek hoort Dumoulin bij de vijf grote favorieten, onder wie ook Nairo Quintana, Chris Froome, Richie Porte en Romain Bardet. Over de aanstaande Giro zegt Visbeek: ,,Dat zal een slag worden tussen Fabio Aru en Tom.’’