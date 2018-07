Sunweb versterkt zich met jong talent Bol

Beachvolley Varenhorst: EK moet iets meer zijn

11:53 Na successen met Reinder Nummerdor en Maarten van Garderen heeft beachvolleyballer Christiaan Varenhorst in Jasper Bouter een nieuwe partner gevonden. Het koppel doet deze week voor het eerst in deze samenstelling mee aan het EK beachvolleybal, maar heeft van deze periode desondanks een piekmoment gemaakt. De enkelblessure die Varenhorst vorige week in Gstaad opliep zorgt wel voor onzekerheid.