Sunweb wil met Andersen klassement rijden in Binckbank Tour

Zegers en Berkhout op negende plek na twee dagen WK

12:03 De zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout staan na de tweede dag van het WK 470 in het Japanse Enoshima op de negende plaats. Nadat er zondag wegens gebrek aan wind niet was gevaren konden de boten maandag twee keer uitvaren. In de eerste race was het Nederlandse duo goed voor de tweede plaats. De tweede race werd slechts als 23ste afgesloten. Met 25 punten hebben Zegers en Berkhout vooralsnog acht boten voor zich.