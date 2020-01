‘Super-EK’ wielrennen in 2021 in Minsk

Overzicht Dit zijn de voetbalwed­strij­den om je op te verheugen dit weekend

19:04 In de Premier League zijn ze nooit gestopt met voetballen, in Italië en Spanje zijn ze ook alweer twee weken bezig en dit weekend gaat ook de bal in de Bundesliga weer rollen. Dit zijn de wedstrijden om naar uit te kijken in de grote Europese competities.