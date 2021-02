‘Super Mario’ is weer klaar voor hele wedstrijd: ‘We hebben alle kans het nog te redden’

Het is waarschijnlijk nog nooit voorgekomen dat de trainer van PSV in een voorbeschouwing op een Europa League-wedstrijd korter aan het woord was dan een speler. Woensdag gebeurde in het Philips Stadion mogelijk dus iets unieks. Mario Götze sprak tien minuten over het duel met Olympiakos Piraeus van donderdagavond en Roger Schmidt een minuut of zeven.



Het zegt alles over de status van ‘Super Mario’ bij PSV en buiten Eindhoven. Niets lijkt hem uit zijn evenwicht te brengen en zeker niet de vraag of hij in het Duits of Engels wil antwoorden.