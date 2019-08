Supercup: Van Dijk en Wijnaldum kunnen zich in schaars rijtje voegen

Het zou een aardige quizvraag kunnen zijn: noem het kwartet Nederlandse spelers dat deze eeuw de Supercup wist te winnen. Als actieve deelnemer aan de finale, dus op het veld. Arjen Robben, in 2013 met Bayern München, zit nog het verst in het geheugen. In Praag stond het tegen Chelsea na 90 minuten 1-1, na 120 minuten 2-2, en maakte de misser van Romelu Lukaku uiteindelijk het verschil in de strafschoppenreeks.

Zes jaar eerder hielp Clarence Seedorf AC Milan aan zijn vijfde Supercup. De Italianen zijn daarmee recordhouder, al wordt de eer gedeeld met FC Barcelona. Milan won vrij eenvoudig van Sevilla: 3-1. De twee andere Nederlanders die de beker deze eeuw in hun handen hebben gehad, speelden voor dezelfde club, maar wonnen verschillende edities. Boudewijn Zenden stond in 2005 in Monaco op het veld toen Liverpool met de nodige moeite afrekende met CSKA Moskou (3-1 na verlenging). De Nederlandse inbreng op het veld kwam verder van René Temmink, scheidsrechter van dienst.

In de drie genoemde voorbeelden was het de Champions League-winnaar die de Europa League-winnaar versloeg, of diens voorganger, de Uefa Cup. In 2001 was dat andersom. Met Sander Westerveld op doel won Liverpool van Bayern München. Hasan Salihamidzic en Carsten Jancker wisten de Enschedese doelman in de tweede helft te verschalken, maar toen had zijn ploeg al drie keer gescoord. Het was de tweede internationale prijs voor Westerveld, die met Liverpool ook de FA Cup, League Cup en het Charity Shield won.