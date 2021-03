Superieure Schulting emotioneel na opvolging Van Ruijven: ‘Mijn hoofddoel is bereikt’

Van Ruijven

Direct na de race waren er tranen bij Schulting. De zege op de 500 meter is extra beladen voor de shorttrackster. De laatste gouden WK-medaille op de 500 meter was namelijk voor Lara van Ruijven in 2019. Van Ruijven overleed in juli vorig jaar op 27 -jarige leeftijd na een een auto-immuunziekte.



,,Nadat ik afscheid van Lara had genomen beloofde ik mezelf om de hele zomer keihard te gaan trainen, zodat de titel bij ons in het team zou blijven. Dat is gelukt, mijn hoofddoel is bereikt. Ik ben hier enorm trots op”, zei de geëmotioneerde Schulting.