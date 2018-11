Superieure Van der Poel begint Belgen te vervelen

Door Daan Hakkenberg



Eén felle verbale demarrage van Mathieu van der Poel was genoeg om de rust terug te laten keren. ,,Als ik zo hard train, is dat niet om de koers spannend te maken, maar om te proberen te winnen.’’ Even daarvoor was Van der Poel in de Flandriencross van Hamme juichend over de streep gekomen. Al voor de elfde keer in dit nog prille seizoen.



Roger De Vlaeminck (71) - voormalig wereldkampioen veldrijden en viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix - had voor de start al gezegd dat hij er niet meer van kan genieten. Van der Poel ‘maakt de sport kapot’. ,,Na tien minuten is het gebeurd. Dat mag niet. De mensen blijven weg. Het is niet meer het kijken waard.’’