Superieure Van Gerwen grijpt vijfde Masters-titel op rij

De partij ging tot 3-3 gelijk op. In de zevende leg wist Van Gerwen zijn opponent Wade te breken en liep hij, onder meer met een 170-finish, vlotjes uit naar 7-3. Die voorsprong gaf de Nederlander niet meer uit handen, met dubbel acht op 10-5 gooide hij zichzelf naar de vijfde Masters-zege. Van Gerwen is nu vanaf 2015 ongeslagen op het toernooi voor de top-16 van de wereldranglijst, de PDC Order of Merit.



Eerder op de dag had Van Gerwen, die afgelopen nieuwjaarsdag zijn derde wereldtitel veroverde, in de halve finale gewonnen van Dave Chisnall uit Engeland. Wade had in zijn halve eindstrijd de Schot Peter Wright verslagen.