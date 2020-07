Superprestige veldrijden start 11 oktober in Gieten, concurrentie van Gent-Wevelgem

Door de coronacrisis zijn veel voorjaarswedstrijden verschoven naar het najaar. De tweede wedstrijd uit de reeks, in het Belgische Ruddervoorde, is in het weekeinde dat de Giro en Vuelta elkaar overlappen.



Op Tweede Kerstdag is de cross van Zolder. De reeks van acht veldritten wordt afgesloten op 6 februari in Middelkerke. De eindzege bij de mannen ging vorig seizoen naar de Belg Laurens Sweeck. Bij de vrouwen was de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado de beste.



Vorige week werd al bekend dat de strijd om de wereldbeker veldrijden begint op 1 november in het Belgische Overijse.