Supertalent Evenepoel (19) stunt in eerste klassieker met zege San Sebastián

Voor de wielerliefhebbers die na de Tour vrezen voor een zwart gat vormt de Clásica San Sebastián voor een welkome afleiding. De lange rit door het Baskenland is zwaar, geen meter is immers vlak. Grote namen als Egan Bernal, Alejandro Valverde, Simon Yates, Greg van Avermaet en Bauke Mollema stonden aan de start. Al na 90 kilometer was duidelijk dat de Baskische klassieker in elk geval een andere winnaar zou krijgen dan vorig jaar. Julian Alaphilippe, smaakmaker in de Tour de France én titelverdediger in San Sebastián, gaf na 90 kilometer op. De reden van zijn opgave was niet bekend.



Een kopgroep van negen man vertrok al vroeg in de koers, kort na de eerste beklimming. De Nederlandse Jumbo-Visma-renner Koen Bouwman was één van de vluchters. De voorsprong van de koplopers liep op tot ruim vier minuten. Het Movistar van Alejandro Valverde (39) bepaalde het tempo in het peloton. Uiteindelijk slonk het gat rap, ondernam vluchter Fernando Barcelo solo nog een poging maar werd ook hij zo'n 50 kilometer voor de streep ingerekend.



In de laatste fase van de koers werd het peloton beetje bij beetje uitgedund. Op de voorlaatste klim, de Mendizorrotz, ging het hard met Deceuninck-Quick Step als tempomaker. Met ruim twintig kilomter voor de streep zette Toms Skujins aan. De piepjonge Belgische Remco Evenepoel (19) reageerde alert en sloot aan. Het toptalent, dat bij de junioren een klasse apart bleek, reed op de enorm steile slotklim weg bij Skujins.



Hij kwam als eerste boven met een voorsprong van circa 40 seconden. Na een korte afdaling moest Evenepoel nog enkele vlakke kilometers overbruggen. Dat bleek voor de getalenteerde Belg, die ook een goede tijdrit in de benen heeft en onlangs brons veroverde op het BK tijdrijden achter Wout van Aert, geen enkel probleem. Hij leek het zelf amper te kunnen geloven.



Op meer dan een halve minuut achterstand won Greg Van Avermaet de sprint van de achtervolgers. De kopman van CCC bleef Marc Hirschi (CCC) voor. Bauke Mollema finishte als vijfde en eindigde daarmee voor de achtste keer in de top-tien.



Vorig seizoen won Evenepoel bij de junioren bijna alles, ook nog eens met ongekende verschillen ten opzichte van zijn concurrenten. Hij werd Belgisch, Europees en wereldkampioen op zowel de weg als in het tijdrijden en dwong een profcontract af bij Deceuninck - Quick-Step. Sindsdien heeft hij de stijgende lijn alleen maar doorgezet met de zege van vandaag als bekroning.



Na afloop gaf Evenepoel voor de camera aan dat hij zich niet eens top voelde tijdens de koers.