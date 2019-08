Supertalent Evenepoel maakt opnieuw indruk met EK-titel tijdrijden bij grote mannen

Achter Evenepoel legde de Deen Kasper Asgreen beslag op het zilver, op 18 seconden van Evenepoel. Het brons was er voor de verrassende Italiaan Edoardo Affini. Jos van Emden was de beste Nederlander in Alkmaar met de achtste plek, op 30 seconden van Evenepoel. Sebastian Langeveld werd tiende op 58 seconden van de ontketende Belg.



Voor Evenepoel, die steeds vaker vergeleken wordt met Eddy Merckx, lijkt het even niet op de kunnen. Zaterdag soleerde de renner van Deceuninck–Quick-Step nog op grootse wijze naar winst in Clásica San Sebastián. Evenepoel is bovendien regerend wereldkampioen bij de junioren op de weg én op de tijdrit.



Bij de huldiging wees Evenepoel naar de hemel, om zo Bjorg Lambrecht te gedenken. Het 23-jarige Belgische klimtalent, een vriend van Evenepoel, overleed maandag aan de gevolgen van een zware val in de Ronde van Polen.