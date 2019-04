Supertalent João Felix schiet Benfica met hattrick langs Eintracht

Premier League Darts Van Gerwen in Liverpool veel te sterk voor Smith, Cross blijft koploper

11 april Michael van Gerwen heeft op de tweede avond van de tweede ronde van de Premier League Darts ruim gewonnen van de 28-jarige Michael Smith uit St Helens. Smith speelde een thuiswedstrijd in het even verderop gelegen Liverpool, maar had in de M&S Bank Arena geen antwoord op het verwoestende spel van Van Gerwen.