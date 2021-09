Supertalent Kooij loopt tweede profzege mis en maakt flink misbaar

De Colombiaan Juan Sebastián Molano heeft de eerste etappe van de Ronde van Sicilië gewonnen. De renner van UAE-Team Emirates hield in de sprint de Italiaan Vincenzo Albanese achter zich. De Argentijn Maximiliano Richeze, ploegmaat van Molano, finishte als derde.



Richeze juichte al net zo hard na afloop van de rit van Avola naar Licata over een afstand van 179 kilometer. Nadat Albanese met een kleine voorsprong als eerste door de laatste bocht was gekomen, leidde hij Molano naar het wiel van de Italiaan. Die werd nog net voor de finish gepasseerd. Thymen Arensman was op de 51ste plek de beste Nederlander.



Voor de 26-jarige Molano, afgelopen zondag nog deelnemer aan de WK-wegrace in België, was het zijn derde overwinning van het seizoen. Eerder won hij twee ritten in de Ronde van Burgos. Molano is door zijn dagzege meteen de eerste leider in de Ronde van Sicilië, die nog tot en met vrijdag duurt.